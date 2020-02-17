Политолог Дудчак призвал Цукерберга развивать демократию внутри Facebook

Руководство американской соцсети Facebook успешно управляет контентом, но в собственных интересах. Об этом в комментарии Nation News заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Ранее гендиректор Facebook Марк Цукерберг сообщил, что социальные сети не нуждаются в жестком регулировании, как средства массовой информации. Ежедневно десятки тысяч человек проверяют Facebook и удаляют фейковые аккаунты, поэтому контент соцсети нельзя регулировать теми же законами, что и материалы, публикуемые в газетах и изданиях.

«Это лукавство 80-го уровня и удивительный цинизм со стороны товарища Цукерберга», — считает политолог.

По его словам, гендиректор Facebook предлагает не регулировать контент. Однако руководство соцсети регулирует контент внутри Facebook. Получается, что правила вводятся якобы для всех, но действуют совершенно неравнозначно.

«Так что товарищ Цукерберг будет более объективным, если займется развитием демократии внутри собственной компании», — резюмировал Александр Дудчак.