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Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога
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14:52   17 Февраля 2020
Россия

Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога

Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что провел короткую встречу с госсекретарем США Майком Помпео на полях Мюнхенской конференции по безопасности в минувшую пятницу, 14 февраля. По словам Лаврова, они с Помпео обсудили весь комплекс проблем стратегического диалога и контроля над вооружениями. 

«Вопросы, которые входят в компетенцию "пятерки" постоянных членов СБ ООН, и те, которые касаются контроля над вооружениями, обсуждались. Договорились продолжить по ним конкретный профессиональный диалог», — рассказал российский министр. 

Сергей Лавров также заявил, что со стороны США наблюдаются «определенные подвижки» в сторону «более конструктивного подхода» по стратегической стабильности. При этом в американском Госдепартаменте детали встречи Помпео и Лаврова не разгласили. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #лавров #политика #помпео

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