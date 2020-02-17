Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что провел короткую встречу с госсекретарем США Майком Помпео на полях Мюнхенской конференции по безопасности в минувшую пятницу, 14 февраля. По словам Лаврова, они с Помпео обсудили весь комплекс проблем стратегического диалога и контроля над вооружениями.

«Вопросы, которые входят в компетенцию "пятерки" постоянных членов СБ ООН, и те, которые касаются контроля над вооружениями, обсуждались. Договорились продолжить по ним конкретный профессиональный диалог», — рассказал российский министр.

Сергей Лавров также заявил, что со стороны США наблюдаются «определенные подвижки» в сторону «более конструктивного подхода» по стратегической стабильности. При этом в американском Госдепартаменте детали встречи Помпео и Лаврова не разгласили.