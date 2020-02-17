Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии 

Зараженную коронавирусом россиянку скоро госпитализируют. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Токио. По его словам, гражданка РФ заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Местные власти проверили пассажиров судна и выявили коронавирус у россиянки. Посольство РФ не только контролирует ситуацию вокруг находящихся на лайнере Diamond Princess россиян, но и оказывает гражданам все необходимое содействие.

«В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», — резюмировали в посольстве.