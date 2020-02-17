Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Зараженную коронавирусом россиянку скоро госпитализируют. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Токио. По его словам, гражданка РФ заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.
Местные власти проверили пассажиров судна и выявили коронавирус у россиянки. Посольство РФ не только контролирует ситуацию вокруг находящихся на лайнере Diamond Princess россиян, но и оказывает гражданам все необходимое содействие.
«В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», — резюмировали в посольстве.
❗В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. ????https://t.co/Iy5qVNDelZ pic.twitter.com/MDFRoPE4ns— 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) February 17, 2020