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Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога
Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

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14:42   17 Февраля 2020
Россия

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии 

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии 

Зараженную коронавирусом россиянку скоро госпитализируют. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Токио. По его словам, гражданка РФ заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Местные власти проверили пассажиров судна и выявили коронавирус у россиянки. Посольство РФ не только контролирует ситуацию вокруг находящихся на лайнере Diamond Princess россиян, но и оказывает гражданам все необходимое содействие.

«В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», — резюмировали в посольстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #япония #общество #коронавирус

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