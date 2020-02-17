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Лавров надеется, что в НАТО отреагируют на призыв Макрона к диалогу с РФ

Лавров надеется, что в НАТО отреагируют на призыв Макрона к диалогу с РФ

 Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога

Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога
Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

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Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

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14:55   17 Февраля 2020
Россия

Лавров надеется, что в НАТО отреагируют на призыв Макрона к диалогу с РФ

Лавров надеется, что в НАТО отреагируют на призыв Макрона к диалогу с РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Москвой «проникнут в головы НАТО». Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в понедельник, 17 февраля. 

По мнению Лаврова, в НАТО не желают диалога с Россией, несмотря на то, что члены альянса заявляют обратное. Они лишь готовы выдвигать в адрес Москвы претензии, касающиеся Украины, отметил он. 

«Ни разу Совет Россия-НАТО, который они так пропагандируют сейчас, не собирался без ультимативной попытки навязать нам рассмотрение украинских проблем», — напомнил российский министр. 

Глава МИД РФ выразил надежду, что слова Макрона о налаживании диалога с Россией «проникнут в голову НАТО». Тогда можно будет понять, «насколько она действительно больна или здорова», подчеркнул он. 

Ранее президент Франции во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал Европу начать сотрудничество с Москвой по вопросам урегулирования замороженных конфликтов и кибербезопасности. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #нато #лавров #политика #общество #мюнхенская конференция по безопасности

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