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 Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога

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Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

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14:27   17 Февраля 2020
Россия

Как безопасно продвигать госкомпании и закрытые структуры

Как безопасно продвигать госкомпании и закрытые структуры

Владелец PR-агентства «Игра слов» Екатерина Макарова выступит на международной практической конференции «Эффективная пресс-служба — 2020» с темой «PR под запретом: как продвигаться безопасно или когда почти нечего сказать (для госкомпаний и закрытых структур)». 

В докладе прозвучат темы:

  • Как работать с вашими данными, цифрами и упаковывать их для СМИ. И почему для вас это безопасно;
  • почему стоит искупать танк в озере, или как создать свой инфоповод, интересный для журналистов?
  • как встроиться со своей повесткой в очередной Бессмертный полк так, чтобы вас заметили;
  • ошибки работы с журналистами, или почему вас до сих пор отправляют в рекламный отдел или говорят, что прогосударственные новости мы не берем.

Спикером является Екатерина Макарова, владелец PR-агентства «Игра слов», член Российской ассоциации связей с общественностью. Шесть лет она работала в информационном агентстве ТАСС и два года — в деловой газете «Коммерсантъ». Занималась pr для консалтинговых компаний: RosExpert (входит в топ-50 лучших кадровых компаний России), Интеркомп и CAF Group (топ-5 консалтинговых компаний России, по версии РА «Эксперт»). Занималась общественно-политическим PR: участвовала в работе предвыборного штаба бизнес-омбудсмена, кандидата в президенты Бориса Титова (2015–2017 года) и продвижением членов генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Анны Нестеровой и Татьяны Минеевой.

Как безопасно продвигать госкомпании и закрытые структуры

Общероссийская практическая конференция «Эфективная пресс-служба  — 2020» ежегодно проводится в Москве, организатором является журнал «Пресс-служба». Мероприятие собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ. Главная цель - дать участникам самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

В конференции предусмотрены два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах. 

Спикеры расскажут о: 

  • построении эффективной PR-стратегии
  • актуальных инструментах антикризисного PR; 
  • новых инструментах работы с корпоративными СМИ;
  • управлении репутацией и работе с негативом;
  • технике подготовки убеждающих речей для спикеров;
  • комьюнити-менеджменте;
  • том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;
  • где брать инфоповоды, если ничего не происходит;
  • новых технологиях внутрикорпоративного пиара;
  • работе государственных и коммерческих структур в различных регионах, направлениях и отраслях;
  • малобюджетном пиаре и так далее.

Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте. Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» пройдет 23 и 24 апреля в Москве.

ИА «Политика Сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #пресс-конференция

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