Как безопасно продвигать госкомпании и закрытые структуры

Владелец PR-агентства «Игра слов» Екатерина Макарова выступит на международной практической конференции «Эффективная пресс-служба — 2020» с темой «PR под запретом: как продвигаться безопасно или когда почти нечего сказать (для госкомпаний и закрытых структур)».

В докладе прозвучат темы:

Как работать с вашими данными, цифрами и упаковывать их для СМИ. И почему для вас это безопасно;

почему стоит искупать танк в озере, или как создать свой инфоповод, интересный для журналистов?

как встроиться со своей повесткой в очередной Бессмертный полк так, чтобы вас заметили;

ошибки работы с журналистами, или почему вас до сих пор отправляют в рекламный отдел или говорят, что прогосударственные новости мы не берем.

Спикером является Екатерина Макарова, владелец PR-агентства «Игра слов», член Российской ассоциации связей с общественностью. Шесть лет она работала в информационном агентстве ТАСС и два года — в деловой газете «Коммерсантъ». Занималась pr для консалтинговых компаний: RosExpert (входит в топ-50 лучших кадровых компаний России), Интеркомп и CAF Group (топ-5 консалтинговых компаний России, по версии РА «Эксперт»). Занималась общественно-политическим PR: участвовала в работе предвыборного штаба бизнес-омбудсмена, кандидата в президенты Бориса Титова (2015–2017 года) и продвижением членов генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Анны Нестеровой и Татьяны Минеевой.

Общероссийская практическая конференция «Эфективная пресс-служба — 2020» ежегодно проводится в Москве, организатором является журнал «Пресс-служба». Мероприятие собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ. Главная цель - дать участникам самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

В конференции предусмотрены два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Спикеры расскажут о:

построении эффективной PR-стратегии

актуальных инструментах антикризисного PR;

новых инструментах работы с корпоративными СМИ;

управлении репутацией и работе с негативом;

технике подготовки убеждающих речей для спикеров;

комьюнити-менеджменте;

том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;

где брать инфоповоды, если ничего не происходит;

новых технологиях внутрикорпоративного пиара;

работе государственных и коммерческих структур в различных регионах, направлениях и отраслях;

малобюджетном пиаре и так далее.

Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте. Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» пройдет 23 и 24 апреля в Москве.

ИА «Политика Сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.