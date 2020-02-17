Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров надеется, что в НАТО отреагируют на призыв Макрона к диалогу с РФ

Лавров надеется, что в НАТО отреагируют на призыв Макрона к диалогу с РФ

 Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога

Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога
Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР
Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

 Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана

Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана
Лавров надеется, что в НАТО отреагируют на призыв Макрона к диалогу с РФ

Лавров надеется, что в НАТО отреагируют на призыв Макрона к диалогу с РФ

 Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога

Лавров на встрече с Помпео обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога
Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР
Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

 Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана

Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана
13:53   17 Февраля 2020
Россия

Путин как верховный главнокомандующий не отправлял российские войска в Ливию

Путин как верховный главнокомандующий не отправлял российские войска в Ливию

Президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий не отправлял российские войска в Ливию. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил представитель Кремля.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что РФ руководит кризисом в североафриканской стране. Президент Турции сделал такой вывод, когда увидел опубликованную около двух лет назад фотографию с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который возглавил Ливийскую национальную армию (ЛНА), министром обороны РФ Сергеем Шойгу, главой Генерального штаба ВС Валерием Герасимовым и бизнесменом Евгением Пригожиным. Последнего Эрдоган назвал главой ЧВК «Вагнера».

Путин как верховный главнокомандующий не отправлял российские войска в Ливию

Москва, которая систематически работает над урегулированием ситуации в Ливии, неоднократно опровергала подобные заявления. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что слухи о российской ЧВК на севере Африки не имеют доказательств. Именно Кремль инициировал переговоры, по итогам которых в Ливии прекратились боевые действия.

Однако Турция фактически открыто вмешивается во внутренние дела Ливии, о чем говорили как представители ливийских племен, так и члены Палаты представителей. Анкара не только вербует сирийских боевиков, но и вынуждает их сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, силы которого захватили Триполи.

Также в ливийской столице присутствуют более семи тысячи боевиков, порядка трех тысяч турецких военных и почти две тысячи наемников ЧВК SADAT. Реджеп Эрдоган, чтобы оправдать переброску наемников в Ливию, распространяет слухи о ЧВК «Вагнера». 

В то же время вмешательство Турции доказал Совет Безопасности ООН. После берлинской конференции арабские и европейские лидеры, в частности Эммануэль Макрон, требовали, чтобы турецкие власти прекратили переброску военной помощи ПНС Ливии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #ливия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...