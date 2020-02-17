Президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий не отправлял российские войска в Ливию. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил представитель Кремля.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что РФ руководит кризисом в североафриканской стране. Президент Турции сделал такой вывод, когда увидел опубликованную около двух лет назад фотографию с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который возглавил Ливийскую национальную армию (ЛНА), министром обороны РФ Сергеем Шойгу, главой Генерального штаба ВС Валерием Герасимовым и бизнесменом Евгением Пригожиным. Последнего Эрдоган назвал главой ЧВК «Вагнера».

Москва, которая систематически работает над урегулированием ситуации в Ливии, неоднократно опровергала подобные заявления. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что слухи о российской ЧВК на севере Африки не имеют доказательств. Именно Кремль инициировал переговоры, по итогам которых в Ливии прекратились боевые действия.

Однако Турция фактически открыто вмешивается во внутренние дела Ливии, о чем говорили как представители ливийских племен, так и члены Палаты представителей. Анкара не только вербует сирийских боевиков, но и вынуждает их сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, силы которого захватили Триполи.

Также в ливийской столице присутствуют более семи тысячи боевиков, порядка трех тысяч турецких военных и почти две тысячи наемников ЧВК SADAT. Реджеп Эрдоган, чтобы оправдать переброску наемников в Ливию, распространяет слухи о ЧВК «Вагнера».

В то же время вмешательство Турции доказал Совет Безопасности ООН. После берлинской конференции арабские и европейские лидеры, в частности Эммануэль Макрон, требовали, чтобы турецкие власти прекратили переброску военной помощи ПНС Ливии.