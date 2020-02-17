Суд взыскал с Соболь и Албурова 311 тысяч рублей по иску метрополитена Москвы

Симоновский суд Москвы вынес решение в отношении сотрудников признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь и Георгия Албурова. Соратники блогера Алексея Навального должны будут заплатить 311 тысяч рублей по иску метрополитена из-за несогласованной акции 3 августа 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление суда. Также информацию подтвердил сам Албуров в Twitter.

Кроме того, сотрудникам ФБК придется выплатить пять тысяч рублей госпошлины. Основная сумма взыскивается за оплату работы сотрудников столичной подземки в выходной день. Защитники Соболь и Албурова подавали ходатайство о перерасчете иска, по их мнению, станция «Речной вокзал» не понесла убытков, так как находится за пределами Бульварного кольца, где проходил несогласованный митинг.

Юрист метрополитена исковые требования поддержал в полном объеме и пояснил, что выводить на работу сотрудников в их законный выходной пришлось из-за увеличения пассажиропотока.