Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замначальника ГУМВД РФ по Москве Сергей Плахих подал в отставку

Замначальника ГУМВД РФ по Москве Сергей Плахих подал в отставку

 Шерин осудил либеральные СМИ за сотрудничество с террористами

Шерин осудил либеральные СМИ за сотрудничество с террористами
Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

МИД Белоруссии назвал пережитками прошлого санкции Евросоюза

МИД Белоруссии назвал пережитками прошлого санкции Евросоюза
Международный аэропорт Алеппо возобновил работу

Международный аэропорт Алеппо возобновил работу

 Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной
Замначальника ГУМВД РФ по Москве Сергей Плахих подал в отставку

Замначальника ГУМВД РФ по Москве Сергей Плахих подал в отставку

 Шерин осудил либеральные СМИ за сотрудничество с террористами

Шерин осудил либеральные СМИ за сотрудничество с террористами
Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

МИД Белоруссии назвал пережитками прошлого санкции Евросоюза

МИД Белоруссии назвал пережитками прошлого санкции Евросоюза
Международный аэропорт Алеппо возобновил работу

Международный аэропорт Алеппо возобновил работу

 Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной
15:53   17 Февраля 2020
Россия

«Баба Яга» против поправок в Конституцию и сбоку Навальный

«Баба Яга» против поправок в Конституцию и сбоку Навальный

Блогер Алексей Навальный пытается примерить роль лидера внесистемной оппозиции, не поддерживая протест против поправок в Конституцию в отличие от большинства представителей либерального лагеря. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Навальный прежде всего стремится к лидерству в оппозиционном поле, и более того, он стремится к тому, чтобы остаться здесь единственной персоной – это проявлялось, по сути, весь период его карьеры, начиная с 2011 года», — напомнил эксперт.

В минувшие выходные в нескольких российских городах состоялись немногочисленные митинги против поправок в Основной закон РФ, который Навальный называет «омерзительным». В центре Москвы, к примеру, представители левых сил вдохновили пенсионеров на танцы под ремикс песни «Перемен» Виктора Цоя. Перемены в политическом укладе страны осуждали около 500 собравшихся.

«Баба Яга» против поправок в Конституцию и сбоку Навальный

Пока Навальный летает в Ригу, где его встречают на машине с дипномерами США, бывший коллега блогера по партии «Яблоко» Илья Яшин призывает выйти 29 февраля на столичную акцию. Повестка мероприятия, в частности, предполагает, что участники скажут свое твердое «нет» грядущим конституционным изменениям. Шаповалов находит такую позицию странной.

Эксперт заметил, что оппозиция действует по принципу «Баба Яга против!» и тем самым ставит себя в очень глупое положение. Ведь поправки представляют из себя те самые инициативы, которые российская оппозиция защищала и отстаивала на протяжении долгого времени.

«Например, уход от формулы "не более двух сроков подряд" — сколько было сломано копий со стороны наших оппозиционных деятелей относительно того, что эту фразу нужно убрать, — напомнил Шаповалов. — Или перераспределение полномочий от президента к парламенту – я думаю, что практически все либеральные оппозиционные деятели в России в той или иной степени в разное время заявляли о том, что это необходимо».

Резюмируя, политолог отметил, что большая часть оппозиционных деятелей автоматически выступает против всего, что исходит от Кремля, даже если он выступает за демократизацию политической системы. Вдобавок ситуация с конституционными поправками в очередной раз обнажила сущность российской оппозиции, как среды, в которой никто не готов договариваться и никакие альянсы не бывают долгосрочными.

«Баба Яга» против поправок в Конституцию и сбоку Навальный

Напомним, 15 января 2020 года в ходе ежегодного Послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступил с инициативой внести в Конституцию РФ ряд поправок, закрепляющих новые требования к кандидатам в президенты и депутаты, а также нормы о зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума и об индексации пенсий.  Для разработки предложений по поправкам в Конституцию была создана рабочая группа.

20 января глава государства внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о внесении поправок в основной закон страны, предусматривающий проведение всенародного голосования, который был единогласно принят в первом чтении 23 января. Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на февраль-март.

День всенародного голосования по поправкам в Конституцию планируется сделать выходным, но не за счет других выходных или праздничных дней.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#оппозиция #навальный #конституция #яшин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...