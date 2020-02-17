«Баба Яга» против поправок в Конституцию и сбоку Навальный

Блогер Алексей Навальный пытается примерить роль лидера внесистемной оппозиции, не поддерживая протест против поправок в Конституцию в отличие от большинства представителей либерального лагеря. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Навальный прежде всего стремится к лидерству в оппозиционном поле, и более того, он стремится к тому, чтобы остаться здесь единственной персоной – это проявлялось, по сути, весь период его карьеры, начиная с 2011 года», — напомнил эксперт.

В минувшие выходные в нескольких российских городах состоялись немногочисленные митинги против поправок в Основной закон РФ, который Навальный называет «омерзительным». В центре Москвы, к примеру, представители левых сил вдохновили пенсионеров на танцы под ремикс песни «Перемен» Виктора Цоя. Перемены в политическом укладе страны осуждали около 500 собравшихся.

Пока Навальный летает в Ригу, где его встречают на машине с дипномерами США, бывший коллега блогера по партии «Яблоко» Илья Яшин призывает выйти 29 февраля на столичную акцию. Повестка мероприятия, в частности, предполагает, что участники скажут свое твердое «нет» грядущим конституционным изменениям. Шаповалов находит такую позицию странной.

Эксперт заметил, что оппозиция действует по принципу «Баба Яга против!» и тем самым ставит себя в очень глупое положение. Ведь поправки представляют из себя те самые инициативы, которые российская оппозиция защищала и отстаивала на протяжении долгого времени.

«Например, уход от формулы "не более двух сроков подряд" — сколько было сломано копий со стороны наших оппозиционных деятелей относительно того, что эту фразу нужно убрать, — напомнил Шаповалов. — Или перераспределение полномочий от президента к парламенту – я думаю, что практически все либеральные оппозиционные деятели в России в той или иной степени в разное время заявляли о том, что это необходимо».

Резюмируя, политолог отметил, что большая часть оппозиционных деятелей автоматически выступает против всего, что исходит от Кремля, даже если он выступает за демократизацию политической системы. Вдобавок ситуация с конституционными поправками в очередной раз обнажила сущность российской оппозиции, как среды, в которой никто не готов договариваться и никакие альянсы не бывают долгосрочными.

Напомним, 15 января 2020 года в ходе ежегодного Послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступил с инициативой внести в Конституцию РФ ряд поправок, закрепляющих новые требования к кандидатам в президенты и депутаты, а также нормы о зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума и об индексации пенсий. Для разработки предложений по поправкам в Конституцию была создана рабочая группа.

20 января глава государства внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о внесении поправок в основной закон страны, предусматривающий проведение всенародного голосования, который был единогласно принят в первом чтении 23 января. Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на февраль-март.

День всенародного голосования по поправкам в Конституцию планируется сделать выходным, но не за счет других выходных или праздничных дней.