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13:21   17 Февраля 2020
Общество

Депутат Федоров назвал шпионами «борцов» с конституционной реформой

Депутат Федоров назвал шпионами «борцов» с конституционной реформой

Незаконный митинг против всенародного голосования по поправкам в Конституцию прошел в Петербурге под видом одиночных пикетов. Депутат Государственной думы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей призвал жестче наказывать «борцов» с конституционной реформой.

По его словам, они выступают против суверенитета РФ и против российского народа. Правоохранительные органы Петербурга правильно квалифицировали действия участников как незаконную акцию и применили соответствующую статью закона.

В то же время, по мнению депутата, попытки помешать народному волеизъявлению при голосовании по Конституции можно квалифицировать как предательство интересов страны.

« Напомню, в законе четко прописано: одиночный пикет — это пикет, который ни с кем не объединен общей организацией и целью», — сказал Евгений Федоров.

Если пикетчики передают друг другу плакаты, если у них явно прослеживается общая организация, цели и идеи, тогда происходящее уже нельзя называть одиночным пикетом, продолжил депутат. По его мнению, это уже массовая акция, которая требует согласования.

«Это сторонники уходящей иностранной власти, ведущие борьбу с полным восстановлением суверенитета нашей страны. То есть — как раньше говорили, это вражеские агенты и шпионы», — резюмировал Евгений Федоров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #общество #федоров #конституция

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