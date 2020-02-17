Депутат Федоров назвал шпионами «борцов» с конституционной реформой

Незаконный митинг против всенародного голосования по поправкам в Конституцию прошел в Петербурге под видом одиночных пикетов. Депутат Государственной думы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей призвал жестче наказывать «борцов» с конституционной реформой.

По его словам, они выступают против суверенитета РФ и против российского народа. Правоохранительные органы Петербурга правильно квалифицировали действия участников как незаконную акцию и применили соответствующую статью закона.

В то же время, по мнению депутата, попытки помешать народному волеизъявлению при голосовании по Конституции можно квалифицировать как предательство интересов страны.

« Напомню, в законе четко прописано: одиночный пикет — это пикет, который ни с кем не объединен общей организацией и целью», — сказал Евгений Федоров.

Если пикетчики передают друг другу плакаты, если у них явно прослеживается общая организация, цели и идеи, тогда происходящее уже нельзя называть одиночным пикетом, продолжил депутат. По его мнению, это уже массовая акция, которая требует согласования.