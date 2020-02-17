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13:10   17 Февраля 2020
Россия

Экологи рассказали, как Нижегородский низконапорный узел решит проблему обмеления Волги

Экологи рассказали, как Нижегородский низконапорный узел решит проблему обмеления Волги

В Президиуме РАН состоялось совещание на тему реконструкции объектов Волжско-Камского каскада ГЭС и решению проблемы обмеления Волги. Эксперты обсудили оптимальные способы решения вопроса, а также строительство Нижегородского низконапорного гидроузла.

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что вопрос связан не только с политикой, но и с взаимоотношениями местных жителей и власти. Он попросил всех участников дискуссии оставаться в рамках науки и не заходить за них при обсуждении. Вопросы обмеления рек, электроэнергетики, экологии и судоходства в течение последних десятилетий стоят остро и стали общественно-политической сферой. Политизация программ осуществления проектов развития во многом тормозит их воплощение и дальнейшее решение назревших проблем, на которое эти проекты нацелены, отметили эксперты. 

Волга стала цепью водохранилищ после строительства в ХХ веке 13 гидроузлов в рамках создания Волжско-Камского каскада ГЭС. «Недостроенный» 40-километровый участок Чебоксарского водохранилища находится между Нижегородской и Чебоксарской ГЭС, он не поднят до проектной отметки в 68 метров по Балтийской системе. В Академии наук говорят, что российское правительство признало реализацию проекта нецелесообразной, так как он понесет за собой большие социальные и экологические издержки. Реализация проекта Русгидро предусматривала создание в этом густонаселенном районе постоянного водохранилища с зоной затопления в одну тысячу квадратных километров. 

Экологи рассказали, как Нижегородский низконапорный узел решит проблему обмеления Волги

На площадке Президиума РАН обсуждали и проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла (ННГУ), который призван решить целый комплекс проблем. В частности, плотина поможет снизить уровень загрязнения от транзитных большегрузов, развить возможности судоходства на обмелевших в последние годы участках Волги от Городца до Нижнего Новгорода. Запланированный при строительстве объекта комплекс существенно облегчит паводковую ситуацию и может снизить подтопляемость жилого сектора, говорят специалисты. При этом в регионе появятся новые рабочие места, поднимется уровень экономики Нижнего Новгорода, а также уровень жизни тех, кто проживает в соседних регионах. 

Ряд общественников высказывается резко против строительства нового гидросооружения. С критикой выступили представители Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники (ВНИИГ) имени Б. Е. Веденеева, участники совещания восприняли их позицию с осторожностью. При этом ВНИИГ входит в систему Русгидро, которое не отказалось от планов поднять Чебоксарское водохранилище на 68 метров. 

Общественники и экологи боятся затопления и ухудшения экологической ситуации в регионе, так как местность и так подтоплена и является болотистой. По их мнению, плотина повлияет на гидрологию района. По мнению проектировщиков и ученых гидроузел наоборот повлияет на подтопление прибрежной территории несущественно. Проектом предусмотрено создание системы инженерной защиты, а также мероприятий берегоукрепления и дренажно-осушительных сооружений в самом проблемном районе — г. Балахне. В середине января уровень воды в городе стоял на отметке в 71 метр, а в феврале превышал 69 метров. При этом регулярно уровень воды там достигает 74-метровой отметки. Эксперты говорят, что разговоры о «катастрофической» 68-метровой отметке не больше чем политические манипуляции.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #русгидро #общество #ран #волга

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