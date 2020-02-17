Вышинский считает важным привлечь максимальное внимание к похищению социологов РФ в Ливии

Российский журналист Кирилл Вышинский прокомментировал свой одиночный пикет в поддержку захваченных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. По его словам, похищение россиян является вопиющей историей.

Журналист уверен, что на так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии нужно надавить, чтобы они освободили Шугалея и Суэйфана. Участники одиночных пикетов хотят добиться лишь свободы для россиян, сказал Вышинский.

«Мы прекрасно понимаем, что они там содержатся совершенно в неправовой ситуации без предъявления обвинений. Совершенно вопиющая история, с которой нужно что-то делать», — цитирует его Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам журналиста, одним из видов давления на ПНС является максимальное привлечение внимания к этой истории, что поможет добиться справедливости. Вышинский говорит, что пока не знает, сколько будут длиться одиночные пикеты у посольства в Москве. Ранее на акцию у посольства вышла правозащитница Евгения Чудновец, которая сообщила, что готова сама отправиться в Ливию, чтобы выяснить, в каких условиях содержатся Шугалей и Суэйфан, а также попробовать поговорить с теми, кто их удерживает и договориться об освобождении россиян.

В мае 2019 года в Ливии задержали двух граждан РФ — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Социологи из России на законных основаниях проводили социологическое исследование в Ливии. Оба обладали всеми необходимыми документами и визами для въезда в страну: их визит был полностью согласован. Боевики RADA поместили Шугалея и Суэйфана в тюрьму «Митига», официальные обвинения им до сих пор не предъявлены. За все время заточения к ним пустили адвоката только один раз.

Оба задержанных испытывают серьезные проблемы со здоровьем: Шугалей ранее пережил инсульт, а Суэйфан страдает сахарным диабетом и не получает необходимых лекарств, из-за чего его состояние ухудшается. Известно, что на них оказывается серьезное психологическое давление. Кроме того, россияне подвергались пыткам.