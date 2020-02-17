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12:42   17 Февраля 2020
Россия

Сенатор Джабаров предложил ответить наукой на информационные атаки Запада

Сенатор Джабаров предложил ответить наукой на информационные атаки Запада

Создание в РФ центров противодействия информационной войне продиктовано реалиями и технологиями Запада. Об этом в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее ученый совет Рязанского госуниверситета имени Есенина предложил создать Аналитический центр по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды. Центр противодействует различным проявлениям деструктивного воздействия на массовое сознание, разработает соответствующие программы и проведет просветительские мероприятия.

«Создание подобных центров для России крайне актуально, так как Запад развязал против нашей страны информационные войны», — заявил Владимир Джабаров.

По его словам, противостояние подобным атакам нужно ставить на научную основу. После распада СССР идеология и патриотическое воспитание у россиян отошли на второй план, поэтому выросло целое поколение, которое легко становится жертвой пропагандистских приемов Запада.

Основные приемы информационных атак в США и Европе закладывались еще в советское время, продолжил сенатор. Обществу прививают стереотипы, что РФ не развивается, а в стране нарушают права человека.

«Впитав эти стереотипы, люди активно критикуют собственную родину. Так что институты противодействия этой работе более чем актуальны», — резюмировал Владимир Джабаров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #запад #джабаров #информация

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