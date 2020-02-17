Соотечественники, которые проживают в других странах, выбирают Калужскую, Тульскую и Свердловскую области для переезда в Россию. Таковы данные российского МВД.

В 2019 году в Россию переселились около 49 тысяч соотечественников, что на 2,9 тысячи меньше, чем в 2018-м. Больше всего соотечественников приезжают из Таджикистана, Украины, Армении, Казахстана и Азербайджана. В Калужскую область прибыли более 5,8 тысячи человек, в Тульскую — 5,2 тысячи, а в Свердловскую почти 1,9 тысячи.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов говорит, что наши соотечественники выбирают те города, которые находятся ближе к экономическим центрам. Эксперт уверен, что при переезде в такие зоны у людей появляются перспективы.

«Здесь так или иначе есть заработок, работа. Такая же картина и по внутренней российской миграции. Там, где есть передовые экономические центры, туда и едут», — цитирует Юрия Крупнова NEWS.ru.

Согласно статистике, со старта госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников в страну вернулись порядка 800 тысяч человек.