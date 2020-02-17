Следуя за «иконой протестов» Жуковым, студенты ВШЭ переходят к оправданию террористов

Многие студенты Высшей школы экономики подписали письмо с требованием о пересмотре приговора фигурантам дела запрещенной террористической организации «Сеть», несмотря на то, что подобные инициативы запрещены внутренним регламентом вуза. По всей видимости, восходящая «звезда оппозиции» Егор Жуков смог оказать влияние на определенную часть учащихся своими пропагандистскими мини-митингами в стенах ВШЭ.

На сайте независимого студенческого журнала DOXA в минувшую пятницу, 14 февраля, было опубликовано письмо, авторы которого решили выразить «солидарность с научным сообществом» и выступить в защиту фигурантов дела «Сети» (организация, признанная террористической и запрещена на территории РФ). Под этим письмом свои подписи поставили порядка 250 студентов и аспирантов российских высших учебных заведений, 130 из которых являются учащимися ВШЭ.

Студенческая форма протеста

В комментарии сетевому порталу «7х7» студентка Высшей школы экономики Татьяна Колобакина призналась, что отчасти подписала письмо «из-за протеста против новых правил», принятых руководством ее учебного заведения, которые ограничивают занятие политической и/или правозащитной деятельностью студенческими организациями ВШЭ.

«Просто чувствуется, что администрация помалкивает по чьей-то просьбе насчет репрессий, а я не хочу молчать. Мне очень хотелось показать, что мы против любых политрепрессий, а не только против тех, которые касаются Вышки (Высшей школы экономики – прим. ред.) и нас лично — я имею в виду Жукова (студент ВШЭ, осужденный за экстремизм фигурант "московского дела" Егор Жуков – прим. ред.)», — заявила Колобакина.

Еще одна студентка ВШЭ Мария Безверхая рассказала, что внимательно следила за судебным процессом по делу «Сети» и даже участвовала в пикетах и акциях в поддержку фигурантов. По ее словам, опубликованное письмо является не просто выражением солидарности, а настоящим «негодованием и протестом против произвола со стороны силовиков» и «одной из форм сопротивления».

Головы существуют, чтобы их промывать

Очевидно, что такое большое количество студентов Высшей школы экономики решили пойти против установленных в вузе правил и поддержать это письмо в результате проведенной сторонниками так называемой либеральной оппозиции пропагандистской работы по искусственному созданию напряженной атмосферы в обществе. Одним из главных винтиков этой машины для раскачивания ситуации в стране стал Егор Жуков, которого противники действующих властей пытаются превратить в своего рода «икону протестов».

Получив известность после громкого дела о массовых беспорядках в Москве летом прошлого года и заручившись поддержкой влиятельных людей из либерального сообщества и их спонсоров, новая «звезда оппозиции» начал активную деятельность, направленную против «произвола режима». В частности, в январе 2020 года Жуков начал собирать студентов на мини-митинги в стенах ВШЭ, пытаясь всеми силами придать ситуации вокруг новых правил вуза политический окрас.

Не исключено, что таким образом осужденный за экстремизм молодой человек выполнял поручение своих влиятельных покровителей, которым на фоне информационного вброса о досрочных выборах в Госдуму необходимо «прощупать почву» и проверить, насколько студенческое сообщество готово к новым массовым акциям протеста.

Отличить «своих» радикалов от «чужих»

Стоит отметить, что ранее Егор Жуков открыто объявил о своих планах добиваться освобождения участников «Сети». Выступая на презентации оппозиционного проекта амнистии, приуроченной к 75-й годовщине Победы, осужденный за экстремизм студент признался, что в настоящий момент не может понять, как отличить «своих» радикалов от «чужих». Но при этом уточнил, что авторы проекта хотят внести пункт об освобождении радикалов, осужденных за планирование взрывов и поджогов на массовых акциях протеста.

Такая неопределенная позиция может свидетельствовать лишь о том, что Жуков не в полной мере понимает суть происходящего, отрабатывая, по всей вероятности, конкретный заказ определенного круга лиц, заинтересованных в максимальной дестабилизации обстановки в России. Одним из них является олигарх Михаил Ходорковский, в руках которого молодой и неопытный в политических вопросах Егор Жуков может оказаться всего лишь марионеткой и инструментом для создания «революционных» настроений в стране.

Однако ни сам Жуков, ни его «единомышленники» в студенческом сообществе, скорее всего, не способны оценить возможные последствия своих действий, ведь наказание за оправдание террористов, согласно российскому законодательству, носит гораздо более серьезный характер, чем условный срок с запретом вещания в интернете или дисциплинарное взыскание со стороны руководства вуза.