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12:01   17 Февраля 2020
Россия

Транспортные компании РФ ждут восстановления объемов грузопотока с Китаем

Транспортные компании РФ ждут восстановления объемов грузопотока с Китаем

Коронавирус привел к ограничению отгрузок из Китая. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил заместитель директора операционного управления по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA Андрей Сулла.

Китайские поставщики и иностранные импортеры решили притормозить развитие ровного и стабильного партнерства, а зарубежные заводы и фабрики, которые расположены на территории КНР, приостановили работу.

Возвращение Китая в рабочий режим изначально запланировали после 10 февраля, а провинций Чжэцзян, Гуандун и Хубэй, где зафиксировали наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом,  — после 17-го. Происходящее сказывается на выручке транспортных компаний, но пока критической ситуации нет.

Транспортные компании РФ ждут восстановления объемов грузопотока с Китаем

По словам Андрея Сулла, есть традиционное снижение объемов, которое длится дольше, чем обычно. Количество заказов на грузоперевозки в сравнении с 2019 годом уменьшилось на 45 процентов. Главное  — предоставлять своевременную информацию клиентам транспортных компаний.

Теперь многие китайские партнеры российских логистических организаций работают удаленно, поэтому у предпринимателей в РФ есть возможность получать актуальную информацию о состоянии дел непосредственно от коллег из КНР. Все подразделения, которые связаны с транспортировками в/из Китая, проводят регулярные брифинги. Ситуация обновляется, а клиенты и подрядчики получают соответствующую рассылку.

«Бизнес ждет спада распространения вируса, открытия пропускных пунктов и восстановления объемов грузопотока», — резюмировал Андрей Сулла.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #убытки #транспорт #общество

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