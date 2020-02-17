Транспортные компании РФ ждут восстановления объемов грузопотока с Китаем

Коронавирус привел к ограничению отгрузок из Китая. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил заместитель директора операционного управления по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA Андрей Сулла.

Китайские поставщики и иностранные импортеры решили притормозить развитие ровного и стабильного партнерства, а зарубежные заводы и фабрики, которые расположены на территории КНР, приостановили работу.

Возвращение Китая в рабочий режим изначально запланировали после 10 февраля, а провинций Чжэцзян, Гуандун и Хубэй, где зафиксировали наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом, — после 17-го. Происходящее сказывается на выручке транспортных компаний, но пока критической ситуации нет.

По словам Андрея Сулла, есть традиционное снижение объемов, которое длится дольше, чем обычно. Количество заказов на грузоперевозки в сравнении с 2019 годом уменьшилось на 45 процентов. Главное — предоставлять своевременную информацию клиентам транспортных компаний.

Теперь многие китайские партнеры российских логистических организаций работают удаленно, поэтому у предпринимателей в РФ есть возможность получать актуальную информацию о состоянии дел непосредственно от коллег из КНР. Все подразделения, которые связаны с транспортировками в/из Китая, проводят регулярные брифинги. Ситуация обновляется, а клиенты и подрядчики получают соответствующую рассылку.