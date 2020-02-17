Площадка для инвестиций граждан в регионах может появиться в России, с такой инициативой выступила Ассоциация технологических предпринимателей РФ. Предполагается, что такие инвестиции должны быть застрахованы со стороны государства аналогично вкладам в банках.

Авторы инициативы предложили Минэкономразвития создать площадку, с помощью которой граждане могли бы инвестировать деньги в региональные проекты. Они отмечают, что совокупный портфель вкладов граждан в банках к началу 2020 года достиг 30,55 триллиона рублей. При этом объем вкладов превышает доходную часть бюджета России за 2019 год, а также суммарные инвестиции в развитие производства.

По мнению авторов идеи, необходимо создать информационный портал, на котором будут представлены готовые проекты регионов для частных инвестиций. На сайте люди смогут увидеть всю необходимую документацию по проекту для последующего принятия решения об инвестировании.

«Важно обеспечить законодательную составляющую процесса, чтобы граждане вкладывали в надежные проекты, прошедшие определенный контроль со стороны государства, а сам инструментарий вложений был понятен и прозрачен. Вложения могут быть застрахованы со стороны государства по аналогии с системой страхования вкладов в банковском секторе», — цитирует обращение ассоциации NEWS.ru.

Авторы идеи уверены, что реализация повысит частные инвестиции в инновационные компании, поможет воплощению национальных проектов, а также увеличит деловую активность.