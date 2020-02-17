Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил журналистам, что Запад применяет на Ближнем Востоке «геополитическую инженерию», в результате чего ситуация в регионе остается взрывоопасной.

Об этом дипломат заявил, открывая в понедельник Ближневосточную конференцию дискуссионного клуба «Валдай».

«Ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки действительно остается, прямо скажем, взрывоопасной, — отметил Моргулов. — Мы наблюдаем, что с катастрофическими последствиями геополитической инженерии Запада приходится иметь дело не только странам региона, но и, по сути, всего мира».

По словам замминистра, в число этих катастрофических последствий входит незаконный оборот оружия, торговля людьми, рост числа беженцев, а также расползание по всему миру радикальной идеологии и иностранных террористов.