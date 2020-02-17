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Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР
Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

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11:32   17 Февраля 2020
Весь мир

Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил журналистам, что Запад применяет на Ближнем Востоке «геополитическую инженерию», в результате чего ситуация в регионе остается взрывоопасной.

Об этом дипломат заявил, открывая в понедельник Ближневосточную конференцию дискуссионного клуба «Валдай».

«Ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки действительно остается, прямо скажем, взрывоопасной, — отметил Моргулов. — Мы наблюдаем, что с катастрофическими последствиями геополитической инженерии Запада приходится иметь дело не только странам региона, но и, по сути, всего мира».

По словам замминистра, в число этих катастрофических последствий входит незаконный оборот оружия, торговля людьми, рост числа беженцев, а также расползание по всему миру радикальной идеологии и иностранных террористов.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #запад #мид рф #весь мир #ближний восток #моргулов

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