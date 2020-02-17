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 Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»

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Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР
Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

 Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана

Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана
11:17   17 Февраля 2020
Весь мир

Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана

Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана

Решение позволит сократить путь в Южную Америку на три часа. Об этом в понедельник, 17 февраля, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, национальные самолеты летают через воздушное пространство Судана.

«Первый израильский самолет пролетел вчера над Суданом​​​. Это довольно большие перемены», — сказал Биньямин Нетаньяху.

Израильские туристы отправляются в Южную Америку, продолжил премьер. Раньше страна теряла около трех часов полета. Теперь туристам не нужно ехать в Испанию и лететь вокруг Африки.

«Теперь они могут лететь над Суданом прямиком в Бразилию и Аргентину», — объяснил премьер-министр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#авиация #израиль #судан #нетаньяху

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