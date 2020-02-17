Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана

Решение позволит сократить путь в Южную Америку на три часа. Об этом в понедельник, 17 февраля, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, национальные самолеты летают через воздушное пространство Судана.

«Первый израильский самолет пролетел вчера над Суданом​​​. Это довольно большие перемены», — сказал Биньямин Нетаньяху.

Израильские туристы отправляются в Южную Америку, продолжил премьер. Раньше страна теряла около трех часов полета. Теперь туристам не нужно ехать в Испанию и лететь вокруг Африки.

«Теперь они могут лететь над Суданом прямиком в Бразилию и Аргентину», — объяснил премьер-министр.