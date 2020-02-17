Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана
Решение позволит сократить путь в Южную Америку на три часа. Об этом в понедельник, 17 февраля, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, национальные самолеты летают через воздушное пространство Судана.
«Первый израильский самолет пролетел вчера над Суданом. Это довольно большие перемены», — сказал Биньямин Нетаньяху.
Израильские туристы отправляются в Южную Америку, продолжил премьер. Раньше страна теряла около трех часов полета. Теперь туристам не нужно ехать в Испанию и лететь вокруг Африки.
«Теперь они могут лететь над Суданом прямиком в Бразилию и Аргентину», — объяснил премьер-министр.
הפעם כל משפחת ורדי באה להצביע ולהכריע. ואתם? ???????????????????????? תייגו בתגובות את החברים שלכם שלא באו להצביע ואני אדאג להפתיע אותם >> pic.twitter.com/ZOMVHiAPmD— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 17, 2020