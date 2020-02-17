Роскомнадзор закрыл доступ к двум сайтам, на которых выложили персональные данные россиян, сообщает ведомство. Речь идет о форумах phreaker.pro и dublikat.eu, на которых появились базы данных с закрытой информацией.

Как отметили в ведомстве, оба сайта стали нарушителями прав субъектов персональных данных. В РКН уточнили, что на этих форумах продавались базы с персональными данными граждан РФ, также их можно было открыто скачать. Доступ к сайтам закрыт по решению суда, сообщает Роскомнадзор.

В сообщении ведомства также уточняется, что на вышеперечисленных сайтах не было указано факта того, что россияне, данные о которых указывались в базе, давали согласие на обработку персональной информации.