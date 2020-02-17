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Роскомнадзор закрыл доступ к двум сайтам, на которых выложили персональные данные россиян

Роскомнадзор закрыл доступ к двум сайтам, на которых выложили персональные данные россиян

 Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»

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Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

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11:07   17 Февраля 2020
Россия

Роскомнадзор закрыл доступ к двум сайтам, на которых выложили персональные данные россиян

Роскомнадзор закрыл доступ к двум сайтам, на которых выложили персональные данные россиян

Роскомнадзор закрыл доступ к двум сайтам, на которых выложили персональные данные россиян, сообщает ведомство. Речь идет о форумах phreaker.pro и dublikat.eu, на которых появились базы данных с закрытой информацией. 

Как отметили в ведомстве, оба сайта стали нарушителями прав субъектов персональных данных. В РКН уточнили, что на этих форумах продавались базы с персональными данными граждан РФ, также их можно было открыто скачать. Доступ к сайтам закрыт по решению суда, сообщает Роскомнадзор. 

В сообщении ведомства также уточняется, что на вышеперечисленных сайтах не было указано факта того, что россияне, данные о которых указывались в базе, давали согласие на обработку персональной информации. 

«Незаконное размещение в интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества», — заключает Роскомнадзор. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #роскомнадзор #общество #персональные данные

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