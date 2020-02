Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенцию об охране и поощрении культурного самовыражения приняли на Генеральной конференции ЮНЕСКО в октябре 2005 года в Париже​​​. Об этом в понедельник, 17 февраля, напомнил представитель узбекистанского министерства иностранных дел.

По его словам, конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении культурного самовыражения вступила в силу в Узбекистане. Документ предполагает признание равного достоинства и уважения всех культур, в том числе культур меньшинств. Закон о ратификации конвенции подписал узбекский лидер Шавкат Мирзиеев в октябре 2019 года.

Население Узбекистана превышает 34 миллиона человек, среди них более 130 наций и народностей. В стране действует 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы. Обучают школьников и студентов на семи языках.

More than half of humanity – 3.9 billion people – lives in cities. Today and every day, let’s empower cities to be safe & inclusive for present & future generations.https://t.co/6Q6rbdFCDP #GlobalGoals pic.twitter.com/hDhtqD7Qd7