Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенцию об охране и поощрении культурного самовыражения приняли на Генеральной конференции ЮНЕСКО в октябре 2005 года в Париже​​​. Об этом в понедельник, 17 февраля, напомнил представитель узбекистанского министерства иностранных дел.

По его словам, конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении культурного самовыражения вступила в силу в Узбекистане. Документ предполагает признание равного достоинства и уважения всех культур, в том числе культур меньшинств. Закон о ратификации конвенции подписал узбекский лидер Шавкат Мирзиеев в октябре 2019 года.

«В Узбекистане вступила в силу Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения», — добавили в министерстве.

Население Узбекистана превышает 34 миллиона человек, среди них более 130 наций и народностей. В стране действует 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы. Обучают школьников и студентов на семи языках.