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 Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»
Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР
Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

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10:48   17 Февраля 2020
Россия

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Россия и мир. Положение РФ в международных рейтингах. Результаты исследований экспертной группы ФАН "Россия и мир"». Во встрече примут участие депутаты Госдумы, представители Общественной палаты, а также эксперты в области энергетики и экономики. 

В рамках пресс-конференции участники представят результаты первого этапа проекта «Россия и мир». Ранее экспертная группа ФАН выполнила четыре исследования различных показателей десяти ведущих стран мира, включая Россию, США, страны Евросоюза. Темы исследований: экономика, энергетика, инновации, права человека. 

Участниками дискуссии станут Анна Клименко, Алексей Анпилогов, Николай Межевич, Дмитрий Гришанков, Василий Колташов, Александр Фролов, а также Вадим Капусткин, Михаил Романов и Владимир Гронский. 

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»

Пресс-конференция состоится в понедельник, 17 февраля, в Санкт-Петербурге по адресу: Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Начало в 14:00. Медиагруппа «Патриот» и ФАН приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197 374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #пресс-конференция #фан #патриот

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