Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Россия и мир. Положение РФ в международных рейтингах. Результаты исследований экспертной группы ФАН "Россия и мир"». Во встрече примут участие депутаты Госдумы, представители Общественной палаты, а также эксперты в области энергетики и экономики.

В рамках пресс-конференции участники представят результаты первого этапа проекта «Россия и мир». Ранее экспертная группа ФАН выполнила четыре исследования различных показателей десяти ведущих стран мира, включая Россию, США, страны Евросоюза. Темы исследований: экономика, энергетика, инновации, права человека.

Участниками дискуссии станут Анна Клименко, Алексей Анпилогов, Николай Межевич, Дмитрий Гришанков, Василий Колташов, Александр Фролов, а также Вадим Капусткин, Михаил Романов и Владимир Гронский.

Пресс-конференция состоится в понедельник, 17 февраля, в Санкт-Петербурге по адресу: Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Начало в 14:00. Медиагруппа «Патриот» и ФАН приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197 374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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Телефон: 8 (963) 231-53-16