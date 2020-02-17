Делегация СФ во главе с Матвиенко 17 февраля прилетит в Замбию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 17-19 февраля посетит Замбию с официальным визитом. Об этом сообщил представитель СФ. По его словам, запланировали встречи с замбийским руководством, а также переговоры с главой национального парламента.
«Валентина Матвиенко направляется с официальным визитом в Республику Замбию 17–19 февраля», — добавили в Совфеде.
Председатель СФ встретится с первым президентом Замбии Кеннетом Каундой, с председателем Национальной ассамблеи республики Патриком Матибини, а также выступит на заседании замбийского парламента.
В состава делегации Совета Федерации вошли председатели различных комитетов СФ, среди них Константин Косачев, Виктор Бондарев, Сергей Митин.
???????????????? Глава Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев провел встречу с делегацией Центра высших военных исследований Франции во главе с директором Центра Винсентом Жиро ▶️ https://t.co/gWH1ynxbKK@MID_RF @AmbRusFrance @mod_russia @FranceEnRussie pic.twitter.com/dYoakWMUQl— Совет Федерации (@SovFedInfo) February 13, 2020