Делегация СФ во главе с Матвиенко 17 февраля прилетит в Замбию

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 17-19 февраля посетит Замбию с официальным визитом. Об этом сообщил представитель СФ. По его словам, запланировали встречи с замбийским руководством, а также переговоры с главой национального парламента.

«Валентина Матвиенко направляется с официальным визитом в Республику Замбию 17–19 февраля», — добавили в Совфеде.

Председатель СФ встретится с первым президентом Замбии Кеннетом Каундой, с председателем Национальной ассамблеи республики Патриком Матибини, а также выступит на заседании замбийского парламента.

В состава делегации Совета Федерации вошли председатели различных комитетов СФ, среди них Константин Косачев, Виктор Бондарев, Сергей Митин.