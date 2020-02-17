Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскомнадзор закрыл доступ к двум сайтам, на которых выложили персональные данные россиян

Роскомнадзор закрыл доступ к двум сайтам, на которых выложили персональные данные россиян

 Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»
Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР
Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

 Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана

Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана
Роскомнадзор закрыл доступ к двум сайтам, на которых выложили персональные данные россиян

Роскомнадзор закрыл доступ к двум сайтам, на которых выложили персональные данные россиян

 Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»
Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР
Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

Моргулов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной

 Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана

Гражданская авиация Израиля летает через воздушное пространство Судана
10:35   17 Февраля 2020
Россия

Делегация СФ во главе с Матвиенко 17 февраля прилетит в Замбию

Делегация СФ во главе с Матвиенко 17 февраля прилетит в Замбию

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 17-19 февраля посетит Замбию с официальным визитом. Об этом сообщил представитель СФ. По его словам, запланировали встречи с замбийским руководством, а также переговоры с главой национального парламента.

«Валентина Матвиенко направляется с официальным визитом в Республику Замбию 17–19 февраля», — добавили в Совфеде. 

Председатель СФ встретится с первым президентом Замбии Кеннетом Каундой, с председателем Национальной ассамблеи республики Патриком Матибини, а также выступит на заседании замбийского парламента.

В состава делегации Совета Федерации вошли председатели различных комитетов СФ, среди них Константин Косачев, Виктор Бондарев, Сергей Митин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #матвиенко #совет федерации #замбия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...