Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать дополнительные меры соцподдержки медработников. Об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами по итогам визита в Великий Новгород.

По словам Мишустина, он поручил Минздраву и губернатору Новгородской области составить предложения членам Правительства РФ на тему дополнительных мер социальной поддержки врачей и других медицинских работников. Как отметил глава кабмина, проблемы в Новгородской области ничем не отличаются от проблем остальных регионов России.

Российский премьер отметил, что сейчас правительство отрабатывает «механизм решения наиболее чувствительных вопросов», в эту тему входит также и здравоохранение. Ранее Михаил Мишустин поручил быстро разработать программы развития проблемных регионов России.