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 Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию «Россия и мир»

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Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения действует в Узбекистане

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

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10:23   17 Февраля 2020
Россия

Мишустин поручил организовать дополнительные меры соцподдержки медработников

Мишустин поручил организовать дополнительные меры соцподдержки медработников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать дополнительные меры соцподдержки медработников. Об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами по итогам визита в Великий Новгород.

По словам Мишустина, он поручил Минздраву и губернатору Новгородской области составить предложения членам Правительства РФ на тему дополнительных мер социальной поддержки врачей и других медицинских работников. Как отметил глава кабмина, проблемы в Новгородской области ничем не отличаются от проблем остальных регионов России. 

Российский премьер отметил, что сейчас правительство отрабатывает «механизм решения наиболее чувствительных вопросов», в эту тему входит также и здравоохранение. Ранее Михаил Мишустин поручил быстро разработать программы развития проблемных регионов России

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #правительство рф #мишустин #медработники

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