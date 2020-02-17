Япония пока не ответила, приедет ли Абэ в Москву 9 мая

Москва пока не получила от Токио подтверждение того, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается принять приглашение и посетить торжества, посвященные 75-й годовщине Великой Победы 9 мая 2020 года.

Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

«Не получили пока [подтверждение]. Мне не известно об этом», — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее свое участие в праздновании Дня Победы 9 мая 2020 года в Москве подтвердили генсек ООН Антониу Гутерреш, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, президент Чехии Милош Земан и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также о желании принять приглашение российской стороны на парад Победы ранее заявлял президент США Дональд Трамп, однако официально свое присутствие на торжествах в Москве он пока не подтвердил.