«Аэроэкспресс» выплатит компенсации за задержку поездов во «Внуково»

Поезда, которые курсируют между Москвой и столичным аэропортом Внуково, в ближайшее время полностью войдут в график после сбоя. Об этом сообщил представитель российской транспортной компании «Аэроэкспресс».

По его словам, пассажирам выплатят компенсации. Если поезд задержался на 15 минут, тогда пассажирам компенсируют стоимость билетов на «Аэроэкспресс». В случае опоздания пассажира на авиарейс компания также компенсирует затраты.

Для получения компенсации нужно обратиться к сотрудникам транспортной компании в терминалах аэропорта и написать заявление, либо оставить заявку через форму обратной связи на сайте «Аэроэкспресс».

«График будет восстановлен в ближайшее время», — добавили в компании, уточнив, что сейчас часть рейсов уже выполняются в соответствии с расписанием.