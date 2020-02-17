«Аэроэкспресс» выплатит компенсации за задержку поездов во «Внуково»
Поезда, которые курсируют между Москвой и столичным аэропортом Внуково, в ближайшее время полностью войдут в график после сбоя. Об этом сообщил представитель российской транспортной компании «Аэроэкспресс».
По его словам, пассажирам выплатят компенсации. Если поезд задержался на 15 минут, тогда пассажирам компенсируют стоимость билетов на «Аэроэкспресс». В случае опоздания пассажира на авиарейс компания также компенсирует затраты.
Для получения компенсации нужно обратиться к сотрудникам транспортной компании в терминалах аэропорта и написать заявление, либо оставить заявку через форму обратной связи на сайте «Аэроэкспресс».
«График будет восстановлен в ближайшее время», — добавили в компании, уточнив, что сейчас часть рейсов уже выполняются в соответствии с расписанием.
По техническим причинам поезда «Аэроэкспресс» на Внуковском направлении следуют с отклонениями от графика. Компания «Аэроэкспресс» делает все возможное для скорейшего восстановления графика движения. Приносим извинения за доставленные неудобства.— Аэроэкспресс (@aeroexpress) February 17, 2020