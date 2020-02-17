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10:03   17 Февраля 2020
Россия

Мишустин поручил быстро разработать программы развития проблемных регионов РФ

Мишустин поручил быстро разработать программы развития проблемных регионов РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству быстро разработать программы развития проблемных регионов РФ. Об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами. 

Мишустин отметил, что до 2024 года кабмин будет выделять по пять миллиардов рублей на каждую программу развития регионов с проблемами в сфере экономики. По словам главы правительства, программы развития должны быть скоординированы с Минфином РФ. В частности, министерству экономического развития Мишустин поручил проконтролировать процесс создания программ и следить за тем, чтобы они были реалистичными, состоящими из конкретных мероприятий, направленных на решение нужных задач.

Российский премьер заявил, что сам будет регулярно посещать российские регионы, а вице-премьерам посоветовал ездить в проблемные субъекты РФ. По мнению Мишустина, это поможет понимать реальную ситуацию в регионах не на бумажных отчетах, а в реальности. 

«Это абсолютно конкретные вопросы в концентрированном виде и они сформулированы в национальных проектах, а также их выполнение тоже должно быть не бумажным», — резюмировал глава Правительства РФ.

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьерам подготовить график их поездок в регионы РФ, чтобы вести персональный контроль за исполнением нацпроектов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #правительство рф #мишустин #нацпроекты

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