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9:39   17 Февраля 2020
Россия

Сеул и Москва согласовывают визит Путина в Южную Корею

Сеул и Москва согласовывают визит Путина в Южную Корею

Сеул и Москва согласовывают визит российского президента Владимира Путина в Южную Корею, об этом заявил посол РФ в Республике Корея Андрей Кулик в интервью РИА Новости.

По словам Кулика, в 2018 году российский лидер Владимир Путин принял приглашение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина приехать в Сеул в удобное время. Также российский посол отметил, что в 2020 году исполняется 30-летие дипломатических отношений между РФ и РК.

«Сейчас по дипломатическим каналам согласовываются его возможные сроки», — заявил Андрей Кулик. 

Предыдущая встреча Владимира Путина и Мун Чжэ Ина состоялась в июне 2018 года в российской столице. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #южная корея

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