Сеул и Москва согласовывают визит Путина в Южную Корею

Сеул и Москва согласовывают визит российского президента Владимира Путина в Южную Корею, об этом заявил посол РФ в Республике Корея Андрей Кулик в интервью РИА Новости.

По словам Кулика, в 2018 году российский лидер Владимир Путин принял приглашение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина приехать в Сеул в удобное время. Также российский посол отметил, что в 2020 году исполняется 30-летие дипломатических отношений между РФ и РК.

«Сейчас по дипломатическим каналам согласовываются его возможные сроки», — заявил Андрей Кулик.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Мун Чжэ Ина состоялась в июне 2018 года в российской столице.