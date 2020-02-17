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10:11   17 Февраля 2020
Россия

Правительство будет утверждать ключевые показатели для банков с госучастием

Правительство будет утверждать ключевые показатели для банков с госучастием

Законопроект, предлагающий закрепить за правительством учреждение перечня ключевых показателей для банков с государственным участием, будет направлен правительству на согласование в понедельник, 17 февраля.

Об этом сообщает «Парламентская газета», приводя заявление соавтора инициативы, председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

По словам сенатора, в настоящее время российское законодательство не содержит ключевых показателей эффективности для банков с госучастием в части финансирования отечественных промышленных предприятий, что негативно сказывается на загрузке российских компаний, которые испытывают трудности с получением оборотного финансирования.

«Законопроектом предусматриваются полномочия Правительства по утверждению перечня ключевых показателей эффективности для банков, в которых доля участия государства, региона и муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, включая объемы текущего финансирования оборотных активов и инвестиций, предоставленных российским организациям на производство российской промышленной продукции», — сообщил Кутепов.

Законопроект, по его словам, будет стимулировать банки снижать процентные ставки по предоставляемым кредитам, что, вместе с другими мерами государственной поддержки, позволит повысить уровень занятости россиян, снизить зависимость российской экономики от иностранных рынков. То есть, в целом, данная мера положительно повлияет на темпы роста ВВП России.

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Автор: Александр Люблинский
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