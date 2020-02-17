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Фраза «United by emotion» стала официальным девизом летней Олимпиады в Токио

Фраза «United by emotion» стала официальным девизом летней Олимпиады в Токио

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Фраза «United by emotion» стала официальным девизом летней Олимпиады в Токио

Фраза «United by emotion» стала официальным девизом летней Олимпиады в Токио

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Россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
9:16   17 Февраля 2020
Весь мир

Фраза «United by emotion» стала официальным девизом летней Олимпиады в Токио

Фраза «United by emotion» стала официальным девизом летней Олимпиады в Токио

Фраза «United by emotion», что в переводе означает «Объединенные одним чувством», стала официальным девизом летней Олимпиады в Токио 2020 года. Об этом сообщает оргкомитет Игр. 

По словам организаторов, они придумали этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению соревнований и к тому, чтобы люди из всех стран захотели поделиться своими чувствами на тему Олимпиады и Паралимпиады, которые состоятся летом 2020 года. 

В ролике, посвященном Играм, снялась теннисистка из Японии Наоми Осака. 

Летняя Олимпиада — 2020 стартует 24 июля и завершится 9 августа, Паралимпиада пройдет с 25 августа по 6 сентября.

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Автор: Ольга Воскресенская
#олимпиада #спорт #общество #весь мир #токио

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