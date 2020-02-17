Фраза «United by emotion» стала официальным девизом летней Олимпиады в Токио
Фраза «United by emotion», что в переводе означает «Объединенные одним чувством», стала официальным девизом летней Олимпиады в Токио 2020 года. Об этом сообщает оргкомитет Игр.
По словам организаторов, они придумали этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению соревнований и к тому, чтобы люди из всех стран захотели поделиться своими чувствами на тему Олимпиады и Паралимпиады, которые состоятся летом 2020 года.
В ролике, посвященном Играм, снялась теннисистка из Японии Наоми Осака.
The Official #Tokyo2020 Games Motto is... United By Emotion We are #UnitedByEmotion pic.twitter.com/VpTwNAgVwe— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 17, 2020
Летняя Олимпиада — 2020 стартует 24 июля и завершится 9 августа, Паралимпиада пройдет с 25 августа по 6 сентября.