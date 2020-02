Фраза «United by emotion» стала официальным девизом летней Олимпиады в Токио

Фраза «United by emotion», что в переводе означает «Объединенные одним чувством», стала официальным девизом летней Олимпиады в Токио 2020 года. Об этом сообщает оргкомитет Игр.

По словам организаторов, они придумали этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению соревнований и к тому, чтобы люди из всех стран захотели поделиться своими чувствами на тему Олимпиады и Паралимпиады, которые состоятся летом 2020 года.

В ролике, посвященном Играм, снялась теннисистка из Японии Наоми Осака.

The Official #Tokyo2020 Games Motto is... United By Emotion We are #UnitedByEmotion pic.twitter.com/VpTwNAgVwe