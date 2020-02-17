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8:52   17 Февраля 2020
Россия

Роскачество проверит состав сырных чипсов

Роскачество проверит состав сырных чипсов

Роскачество проверит состав сырных чипсов на содержание вредных красителей, консервантов и усилителей вкуса. Как отмечается в сообщении ведомства, эксперты уже ведут исследования.

В частности, специалисты проверят чипсы с полок российских магазинов и выяснят, содержатся ли в них вредные вещества и гидрогенизированные жиры. Эксперты ведомства исследуют снеки по 49 показателям безопасности и качества. Им предстоит выяснить, есть ли в товаре трансжиры, искусственные красители, группы бактерий кишечной палочки, акриламид и многое другое. 

Кроме того, специалисты оценят хруст, а также подсчитают количество поломанных чипсов в каждой проверяемой пачке. Ранее эксперты Роскачества заявили, что не всем людям нужно переходить на растительное молоко, так как в нем нет многих полезных для организма микроэлементов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #проверка #общество #роскачество #чипсы

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