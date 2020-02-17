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8:48   17 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР

ВСУ в течение суток один раз обстреляли территорию ЛНР, тем самым нарушив режим тишины, рассказали РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно информации представительства ЛНР в СЦКК, 15 февраля киевские силовики один раз нарушили перемирие.

«За 16 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — сообщил представитель ЛНР.

Он добавил, что огонь со стороны силовиков велся из БМП-2 по подконтрольному ЛНР населенному пункту Смелое.

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Автор: Мария Милкевич
#лнр #обстрел

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