Россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет

Среди заболевших коронавирусом в Китае отсутствуют граждане России, об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в КНР Георгий Егоров.

«На данный момент россиян среди заболевших на территории КНР нет», — цитирует Егорова РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения ранее дала официальное название коронавирусу, распространившемуся на территории Китая, — COVID-2019. По данным на утро понедельника, 17 февраля, на материковой части КНР число заболевших превысило 70,5 тысячи человек, 1770 скончались, количество вылечившихся и выписанных из больниц превысило 10,8 тысячи человек.

О коронавирусе на территории Китая стало известно в конце 2019 года, впервые он возник на территории города Ухань. Вирус вызывает пневмонию, которая очень быстро распространяется в организме человека. Сейчас медики работают над созданием лекарства против коронавируса.