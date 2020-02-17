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8:31   17 Февраля 2020
Весь мир

Россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет

Россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет

Среди заболевших коронавирусом в Китае отсутствуют граждане России, об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в КНР Георгий Егоров. 

«На данный момент россиян среди заболевших на территории КНР нет», — цитирует Егорова РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения ранее дала официальное название коронавирусу, распространившемуся на территории Китая,  — COVID-2019. По данным на утро понедельника, 17 февраля, на материковой части КНР число заболевших превысило 70,5 тысячи человек, 1770 скончались, количество вылечившихся и выписанных из больниц превысило 10,8 тысячи человек. 

О коронавирусе на территории Китая стало известно в конце 2019 года, впервые он возник на территории города Ухань. Вирус вызывает пневмонию, которая очень быстро распространяется в организме человека. Сейчас медики работают над созданием лекарства против коронавируса. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #китай #общество #весь мир #коронавирус

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