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8:10   17 Февраля 2020
Россия

Гидрометцентр не исключает возвращения 10-градусных морозов в марте

Гидрометцентр не исключает возвращения 10-градусных морозов в марте

Гидрометцентр не исключает возвращения 10-градусных морозов в марте, об этом заявил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в большинстве регионов РФ в марте еще будет идти снег, а температура воздуха будет понижаться до минусовых отметок. Как отмечает представитель Гидрометцентра, морозы до -10 градусов не исключены, передает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на новой неделе в Москве три дня подряд температурный фон будет на 9–11 градусов выше климатической нормы февраля. Ожидается, что даже ночами будет не холоднее нуля градусов. Это связано с обширным теплым сектором атлантического циклона. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #погода #гидрометцентр

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