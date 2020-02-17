Гидрометцентр не исключает возвращения 10-градусных морозов в марте, об этом заявил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в большинстве регионов РФ в марте еще будет идти снег, а температура воздуха будет понижаться до минусовых отметок. Как отмечает представитель Гидрометцентра, морозы до -10 градусов не исключены, передает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на новой неделе в Москве три дня подряд температурный фон будет на 9–11 градусов выше климатической нормы февраля. Ожидается, что даже ночами будет не холоднее нуля градусов. Это связано с обширным теплым сектором атлантического циклона.