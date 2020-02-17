Лавров рассказал о способах преодоления конфликта между США и Ираном

Россия является сторонником преодоления разногласий между США и Ираном путем диалога, для этого создана российская Концепция коллективной безопасности в районе Персидского залива, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Stampa.

«Мы осуждаем любые действия, противоречащие принципам Устава ООН и ведущие к росту напряженности в регионе. Организованная 3 января атака Пентагона по аэропорту города Багдад, в результате которой погиб командующий силами спецназначения КСИР Ирана Сулеймани, стала вопиющим нарушением международного права», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что это был гражданский аэропорт, и американцы в данном случае действовали «за рамками».

Россия по словам Лаврова, вместо конфронтационных схем предлагает конструктивную, объединительную повестку дня, а также призывает к разработке методов совместного реагирования на вызовы и угрозы.

Российская сторона считает, что работа в таком ключе стала бы важным шагом к урегулированию на всем Ближнем Востоке и заложению основы для появления в регионе архитектуры взаимного доверия.