Лавров назвал абсурдом увязывание Евросоюзом перспектив диалога с РФ с кризисом на Украине

Евросоюз по-прежнему пытается абсурдно увязать перспективы сотрудничества с Россией с решением кризиса на Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете «La Stampa».

Он назвал последние годы отношений России с ЕС временем упущенных возможностей, так как по инициативе Брюсселя остановлена совместная работа по многим направлениям.

Также министр напомнил, что санкции наносят многомиллиардные убытки европейским государствам, и более всего страдают наиболее тесно связанные с Россией торгово-инвестиционные партнеры, в том числе Италия.

При этом, по словам Лаврова, в странах — участницах Евросоюза нарастает ощущение того, что пора вернуть отношения с Россией на траекторию поступательного развития.

«Рассчитываем, что новое руководство Евросовета и Еврокомиссии также осознает несовместимость сохранения порочного статус-кво с поставленными им амбициозными задачами превращения ЕС в «геостратегического игрока высшего ранга», — отметил он.

Россия готова вместе работать над продвижением сотрудничества с Евросоюзом на равноправной, взаимовыгодной основе.