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6:08   17 Февраля 2020
Весь мир

Четырнадцать детей убиты во время нападения на деревню в Камеруне

Четырнадцать детей убиты во время нападения на деревню в Камеруне

Минимум 22 человека, включая 14 детей, убиты вооруженными людьми во время нападения на деревню на северо-западе Камеруна, передает в воскресенье Agence France-Presse.

На деревню, находящуюся в англоязычной провинции, напали еще 14 февраля, но информация об этом поступила только сейчас.

Напомним, с 2016 года в Камеруне происходят столкновения между жителями провинций, где говорят на французском языке, и англоязычным населением. В конце 2017 года конфликт перерос в вооруженную борьбу, всего за эти годы в Камеруне погибли 3 тысячи человек.

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Автор: Мария Милкевич

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