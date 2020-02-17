Депутат Госдумы заявил, что Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу

Польша готова «лаять» на Россию, полностью игнорируя здравый смысл, считает депутат ГД Дмитрий Белик. Так он прокомментировал в разговоре с RT заявление польского министра иностранных дел.

«Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой «мировой моськой». Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнеров по ЕС», — высказал мнение Белик.

По словам депутата, такими заявлениями польские политики демонстрируют, что «в упор не слышат» лидеров Евросоюза.

Напомним, западные политики постоянно говорят о «российской угрозе», чаще всего такие заявления слышны из Прибалтики и Польши. Между тем Россия не раз заявляла, что никогда не будет нападать на страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что в альянсе понимают это, но продолжают говорить об угрозе, чтобы нарастить свое присутствие у российских границ.