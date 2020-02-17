Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

 «Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию

«Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Депутат Госдумы заявил, что Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу

Депутат Госдумы заявил, что Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу

 Асад заявил, что сирийский народ полон решимости освободить родину от террористов

Асад заявил, что сирийский народ полон решимости освободить родину от террористов
Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

 «Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию

«Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Депутат Госдумы заявил, что Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу

Депутат Госдумы заявил, что Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу

 Асад заявил, что сирийский народ полон решимости освободить родину от террористов

Асад заявил, что сирийский народ полон решимости освободить родину от террористов
5:21   17 Февраля 2020
Весь мир

Депутат Госдумы заявил, что Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу

Депутат Госдумы заявил, что Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу

Польша готова «лаять» на Россию, полностью игнорируя здравый смысл, считает депутат ГД Дмитрий Белик. Так он прокомментировал в разговоре с RT заявление польского министра иностранных дел.

«Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой «мировой моськой». Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнеров по ЕС», — высказал мнение Белик.

По словам депутата, такими заявлениями польские политики демонстрируют, что «в упор не слышат» лидеров Евросоюза.

Напомним, западные политики постоянно говорят о «российской угрозе», чаще всего такие заявления слышны из Прибалтики и Польши. Между тем Россия не раз заявляла, что никогда не будет нападать на страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что в альянсе понимают это, но продолжают говорить об угрозе, чтобы нарастить свое присутствие у российских границ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #польша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...