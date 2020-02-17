Асад заявил, что сирийский народ полон решимости освободить родину от террористов

Президент Сирии Башар Асад заявил 16 февраля на встрече со спикером парламента Ирана Али Лариджани в Дамаске, что сирийский народ полон решимости освободить родину от «лап спонсируемых иностранцами террористов» путем полномасштабного наступления правительственных сил на северо-западе Идлиба.

Лариджани, в свою очередь, заявил, что Тегеран по-прежнему поддерживает официальный Дамаск в борьбе с террористами. Иранский политик также поздравил сирийского лидера с крупными успехами в изгнании боевиков из Идлиба. Он заявил об уверенности, что сирийцы смогут освободить свою территорию и вернуть Сирии прежний статус в регионе.