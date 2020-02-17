Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

 «Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию

«Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Депутат Госдумы заявил, что Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу

Депутат Госдумы заявил, что Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу

 Асад заявил, что сирийский народ полон решимости освободить родину от террористов

Асад заявил, что сирийский народ полон решимости освободить родину от террористов
Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

 «Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию

«Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Депутат Госдумы заявил, что Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу

Депутат Госдумы заявил, что Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу

 Асад заявил, что сирийский народ полон решимости освободить родину от террористов

Асад заявил, что сирийский народ полон решимости освободить родину от террористов
4:16   17 Февраля 2020
Весь мир

Асад заявил, что сирийский народ полон решимости освободить родину от террористов

Асад заявил, что сирийский народ полон решимости освободить родину от террористов

Президент Сирии Башар Асад заявил 16 февраля на встрече со спикером парламента Ирана Али Лариджани в Дамаске, что сирийский народ полон решимости освободить родину от «лап спонсируемых иностранцами террористов» путем полномасштабного наступления правительственных сил на северо-западе Идлиба.

Лариджани, в свою очередь, заявил, что Тегеран по-прежнему поддерживает официальный Дамаск в борьбе с террористами. Иранский политик также поздравил сирийского лидера с крупными успехами в изгнании боевиков из Идлиба. Он заявил об уверенности, что сирийцы смогут освободить свою территорию и вернуть Сирии прежний статус в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сирия #иран

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...