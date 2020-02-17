Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» обсудят перемены на Ближнем Востоке

Двухдневная Ближневосточная конференция дискуссионного клуба «Валдай» с участием российских и зарубежных экспертов, политиков и дипломатов начнется в понедельник. Темой мероприятия станут перемены, которые уже начались в регионе или скоро начнутся.

В ходе дискуссии «Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре новой стабильности», как и прежде, будет обсуждаться роль России в регионе. Однако главной темой станут сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке. Также речь пойдет о перспективах палестино-израильского конфликта в свете «сделки века» Дональда Трампа, конфликте Турции и Сирии в Идлибе, пути развития событий в Ливии после московской встречи и конференции в Берлине, обстановку в Персидском заливе.

Эксперты представят неблагоприятные сценарии регионального развития с ростом насилия и применения военной силы, иностранным вмешательством и проблемами в нефтегазовом секторе, а также позитивный сценарий восстановления стабильности в регионе и создания новой архитектуры безопасности.

В конференции примут участие 30 зарубежных и 20 отечественных экспертов. За одним столом смогут встретиться представители государств, занимающих противоположные позиции.