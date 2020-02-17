Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

 «Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию

«Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» обсудят перемены на Ближнем Востоке

Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» обсудят перемены на Ближнем Востоке

 Россия проведет наблюдательный полет над Грецией, а США над РФ и Белоруссией

Россия проведет наблюдательный полет над Грецией, а США над РФ и Белоруссией
Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

 «Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию

«Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» обсудят перемены на Ближнем Востоке

Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» обсудят перемены на Ближнем Востоке

 Россия проведет наблюдательный полет над Грецией, а США над РФ и Белоруссией

Россия проведет наблюдательный полет над Грецией, а США над РФ и Белоруссией
2:31   17 Февраля 2020
Весь мир

Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» обсудят перемены на Ближнем Востоке

Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» обсудят перемены на Ближнем Востоке

Двухдневная Ближневосточная конференция дискуссионного клуба «Валдай» с участием российских и зарубежных экспертов, политиков и дипломатов начнется в понедельник. Темой мероприятия станут перемены, которые уже начались в регионе или скоро начнутся.

В ходе дискуссии «Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре новой стабильности», как и прежде, будет обсуждаться роль России в регионе. Однако главной темой станут сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке. Также речь пойдет о перспективах палестино-израильского конфликта в свете «сделки века» Дональда Трампа, конфликте Турции и Сирии в Идлибе, пути развития событий в Ливии после московской встречи и конференции в Берлине, обстановку в Персидском заливе.

Эксперты представят неблагоприятные сценарии регионального развития с ростом насилия и применения военной силы, иностранным вмешательством и проблемами в нефтегазовом секторе, а также позитивный сценарий восстановления стабильности в регионе и создания новой архитектуры безопасности.

В конференции примут участие 30 зарубежных и 20 отечественных экспертов. За одним столом смогут встретиться представители государств, занимающих противоположные позиции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#ближний восток #валдай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...