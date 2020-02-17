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 Россия проведет наблюдательный полет над Грецией, а США над РФ и Белоруссией

Россия проведет наблюдательный полет над Грецией, а США над РФ и Белоруссией
1:34   17 Февраля 2020
Весь мир

Россия проведет наблюдательный полет над Грецией, а США над РФ и Белоруссией

Россия проведет наблюдательный полет над Грецией, а США над РФ и Белоруссией

Российские инспекторы с 17 по 21 февраля проведут наблюдательный полет над Грецией согласно международному Договору по открытому небу, а представители США, Эстонии и Литвы — над Россией и Белоруссией, пишет газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

«Наблюдательный полет над Грецией будет выполняться в период с 17 по 21 февраля с аэродрома открытого неба Неа-Анхиалос. Максимальная дальность полета составит 1010 километров», — рассказал изданию глава российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет пройдет по согласованному с Афинами маршруту, его совершит российский самолет наблюдения Ан-30Б, а иностранные специалисты будут следить за правильностью использования аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.

Инспекторы США, Эстонии и Литвы поднимутся в небо с аэродрома Кубинка на шведском самолёте наблюдения СААБ-340. Маршрут полета также согласован с Москвой, российские специалисты проконтролируют строгое соблюдение правил.

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Автор: Мария Милкевич
#договор об открытом небе

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