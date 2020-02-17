Три члена ЕР исключены из партии за вождение в пьяном виде в Саратовской области

Трое членов «Единой России» в Саратовской области исключены из партии за вождение в пьяном виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования за рулем, рассказал РИА Новости в воскресенье депутат ГД, секретарь регионального отделения ЕР Николай Панков.

Уточняется, что речь идет о двух чиновниках и главе муниципального предприятия Сергее Гунине, Сергее Латанове и Александре Гончарове.

Панков подчеркнул, что с чиновника или члена партии спрос гораздо выше, чем с рядовых россиян.

«Об этом нужно помнить каждому, кто преступает закон, садится за руль автомобиля в пьяном виде или совершает любое другое противоправное действие. И если эта повышенная ответственность не устраивает, то каждый должен задуматься, стоит ли ему вступать в партию», — отметил он.

По решению суда, Латанов и Гончаров признаны виновными в езде в нетрезвом состоянии, а Гунин — в невыполнении законного требования полицейского пройти медицинское освидетельствованияе, что «приравнивается к нахождению за рулем в нетрезвом состоянии».