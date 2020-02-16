«Фонтанка» вновь пренебрегла журналистской этикой, чтобы навредить патриотическому изданию

Федеральное агентство новостей обвинило петербургское интернет-издание «Фонтанка» в пренебрежении журналистской этикой и подтасовке фактов с целью связать патриотическое издание «Русская народная линия» с недавним резонансным преступлением.

В пятницу, 14 февраля в Санкт-Петербурге молодой человек был задержан за нападение с ножом на своих приятелей. Многие СМИ Северной столицы, включая, например, «Комсомольскую правду», написали об этом происшествии. Но не все издания сделали это корректно. Редакция «Фонтанки» решила использовать этот инцидент, чтобы очернить «Русскую народную линию», с которой несколько лет назад сотрудничал этот мужчина.

«Фонтанка» в негативном ключе представила факты, что молодой человек исповедует православие, снимал православно-патриотические фильмы и работал с изданиями «Русская народная линия», «Православный Петербург» и агентством «Русь Православная».

Хотя задержанный за нападение уже много лет не является сотрудником «Русской народной линии», «Фонтанка» не упустила шанс навредить патриотическому изданию, неоднократно разоблачавшему нападки либеральной редакции на государство и православие.

Издание «Русская народная линия» опубликовало предупреждение о провокации на своем сайте.