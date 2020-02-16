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22:03   16 Февраля 2020
Россия

ФАН публикует новый выпуск программы «По-стариковски», посвященный коронавирусу

ФАН публикует новый выпуск программы «По-стариковски», посвященный коронавирусу

Федеральное агентство новостей публикует новый выпуск программы Николая Старикова «По-стариковски», в которой китаевед Юрий Тавровский рассказал, что такое коронавирус и является ли он вирусом искусственного происхождения.

Эксперт по Китаю рассказал, что эпидемия коронавируса является естественным процессом, довольно часто встречающимся в Китае. Чаще всего это происходит на юге страны вследствие географического расположения и климата, благоприятного для множества бактерий. Также там обитает очень много летучих мышей — переносчиков заразы. Например, на рынке Уханя можно купить любое экзотическое животное, которое сразу на месте и приготовят.

Тавровский спрогнозировал негативные последствия в мировой экономике из-за коронавируса. В России, по его словам, произойдет резкое падение спроса на газ, нефть, лес, также серьезно пострадает туристический бизнес.

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Автор: Мария Милкевич
#коронавирус

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