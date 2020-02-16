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Армия Сирии впервые за восемь лет полностью вытеснила боевиков из города Алеппо

Армия Сирии впервые за восемь лет полностью вытеснила боевиков из города Алеппо

 Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

21:28   16 Февраля 2020
Весь мир

Армия Сирии впервые за восемь лет полностью вытеснила боевиков из города Алеппо

Армия Сирии впервые за восемь лет полностью вытеснила боевиков из города Алеппо

Армия САР впервые за восемь лет вернула под свой контроль крупнейший город страны Алеппо, полностью вытеснив оттуда боевиков, и продвинулась на запад, в направлении города Дарат-Изза, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сирийская армия впервые за восемь лет полностью контролирует город Алеппо

Для жителей Алеппо изгнание из городской черты последних террористов стало настоящим праздником. Люди на улицах поздравляли друг друга с победой сирийской армии. Наконец в западных районах города будет безопасно. При этом наступление правительственных сил на позиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* и других бандформирований на севере страны продолжается.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич

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