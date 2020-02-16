Армия Сирии впервые за восемь лет полностью вытеснила боевиков из города Алеппо

Армия САР впервые за восемь лет вернула под свой контроль крупнейший город страны Алеппо, полностью вытеснив оттуда боевиков, и продвинулась на запад, в направлении города Дарат-Изза, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для жителей Алеппо изгнание из городской черты последних террористов стало настоящим праздником. Люди на улицах поздравляли друг друга с победой сирийской армии. Наконец в западных районах города будет безопасно. При этом наступление правительственных сил на позиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* и других бандформирований на севере страны продолжается.

Residents of Zahraa district in Aleppo city celebrating the Syrian army victory in Aleppo. pic.twitter.com/ygP6TUhoqj — H.K ???????? (@Ibra_Joudeh) February 16, 2020

* Террористическая организация, запрещена в РФ.