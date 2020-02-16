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19:59   16 Февраля 2020
Россия

Захарова прокомментировала слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Захарова прокомментировала слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего девушек, вступающих в гражданский брак, с «бесплатными проститутками». Такое заявление представитель РПЦ сделал на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

Дипломат написала, что у нее есть «одна просьба» к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде​​​.

«А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — написала Захарова, отметив, что скорее всего женщины ее поддержат.

Ранее, слова Смирнова «Политике сегодня» прокомментировал депутат Виталий Милонов, назвав их некорректными и не укладывающимися в рамки церковной этики. 

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Автор: Петр Александров
#захарова #смирнов

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