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19:30   16 Февраля 2020
Россия

МИД РФ назвал условия нормализации отношений с Европой

МИД РФ назвал условия нормализации отношений с Европой

НАТО и Евросоюзу необходимо изменить политику по отношению к России, чтобы налаживание диалога с Москвой стало возможным. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК.

По словам дипломата, ЕС выстраивая взаимоотношения с РФ должен проявлять больше конкретики и изменить подход к диалогу. Кроме того, Грушко раскритиковал утвержденные Евросоюзом в 2016 году принципы в отношении Москвы. В соответствии с ними, характер диалога с Россией может измениться после выполнения минских договоренностей.

«Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России», — сказал замглавы МИД РФ.

НАТО, в свою очередь, нужно перестать фокусироваться на политике сдерживания РФ. Грушко назвал усиление военного потенциала альянса в восточной Европе бесмысленной тратой денег, так как в данном регионе нет реальных угроз.

Также замглавы МИД РФ призвал страны Европы не оглядываться на США и самостоятельно строить диалог с Россией.

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Автор: Петр Александров
#евросоюз #нато #мид рф #грушко

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