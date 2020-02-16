Косачев считает, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

Сила Европейского союза продолжает работать на интересы Вашингтона, а не Европы. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, ничего не изменится, если Евросоюз продолжит находиться под влиянием США.

«Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности», — считает российский сенатор.

Пока ЕС послушно следует указам США, которые уже применяют вторичные санкции против европейских партнеров, сила союза работает не на Европу и не на общее благо, а на интересы Вашингтона, продолжил Косачев.

Сенатор также полагает, что решительнее нужно было действовать, когда американская сторона в одностороннем порядке вышла из двух важнейших соглашений — по Иранской ядерной программе и по ракетам средней и меньшей дальности.

По его мнению, твердость Евросоюза пригодилась бы, когда США блокировали реализацию столь нужного Европе магистрального газопровода «Северный поток — 2», но и здесь ЕС проявил «полную беспомощность евродипломатии».