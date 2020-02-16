Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Косачев считает, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

Косачев считает, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

 Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге

Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах
Косачев считает, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

Косачев считает, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

 Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге

Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах
18:03   16 Февраля 2020
Весь мир

Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко в разговоре с корреспондентом «Федерального агентства новостей» заявил, что спонсирование Анкарой боевиков в сирийском Идлибе будет иметь печальные последствия. А именно крупную провокацию.

«Анкара играет в опасные игры, пытаясь не допустить вытеснения боевиков из идлибской зоны деэскалации и не выполняет подписанные ранее соглашения», — заявил собеседник агентства.

Предсказывать результаты завтрашних переговоров в Москве Коротченко пока не решается. Но тем не менее, эксперт ожидает, что хотя бы на этот раз Турция проявит ответственное отношение к ситуации в Сирии и политический реализм.

Напомним, журналисты ФАН доказали, что Турция спонсирует террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» - бывшей «Джебхат ан-Нусра», которая запрещена в РФ. Анкара передает боевикам ЗРК, которые производят в США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Валерия Крутецкая
#сирия #политика #весь мир #коротченко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...