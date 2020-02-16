Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко в разговоре с корреспондентом «Федерального агентства новостей» заявил, что спонсирование Анкарой боевиков в сирийском Идлибе будет иметь печальные последствия. А именно крупную провокацию.

«Анкара играет в опасные игры, пытаясь не допустить вытеснения боевиков из идлибской зоны деэскалации и не выполняет подписанные ранее соглашения», — заявил собеседник агентства.

Предсказывать результаты завтрашних переговоров в Москве Коротченко пока не решается. Но тем не менее, эксперт ожидает, что хотя бы на этот раз Турция проявит ответственное отношение к ситуации в Сирии и политический реализм.

Напомним, журналисты ФАН доказали, что Турция спонсирует террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» - бывшей «Джебхат ан-Нусра», которая запрещена в РФ. Анкара передает боевикам ЗРК, которые производят в США.