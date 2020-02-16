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18:10   16 Февраля 2020
Россия

Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге

Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли молодого человека, который провалился под лед на канале Грибоедова в Петербурге. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области​​​.

По его словам, очевидцы в воскресенье, 16 февраля, около 11 утра увидели, что мужчина упал с Ново-Конюшенного моста и провалился под лед на канале Грибоедова. Прохожие незамедлительно сообщили о случившемся сотрудникам патрульно-постовой службы.

«Лейтенант полиции Дмитрий Зайцев отреагировал на просьбу о помощи, снял верхнюю одежду и спустился на лед канала Грибоедова, а затем вытащил на поверхность льда пострадавшего», — добавили в пресс-службе. 

Другие сотрудники патрульно-постового полка Центрального района протянули лестницу и вытащили парня на берег. Пострадавшего госпитализировали. Угрозы жизни нет. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #полиция #общество #лед

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