Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли молодого человека, который провалился под лед на канале Грибоедова в Петербурге. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области​​​.

По его словам, очевидцы в воскресенье, 16 февраля, около 11 утра увидели, что мужчина упал с Ново-Конюшенного моста и провалился под лед на канале Грибоедова. Прохожие незамедлительно сообщили о случившемся сотрудникам патрульно-постовой службы.

«Лейтенант полиции Дмитрий Зайцев отреагировал на просьбу о помощи, снял верхнюю одежду и спустился на лед канала Грибоедова, а затем вытащил на поверхность льда пострадавшего», — добавили в пресс-службе.

Другие сотрудники патрульно-постового полка Центрального района протянули лестницу и вытащили парня на берег. Пострадавшего госпитализировали. Угрозы жизни нет.