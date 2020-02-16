Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли молодого человека, который провалился под лед на канале Грибоедова в Петербурге. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По его словам, очевидцы в воскресенье, 16 февраля, около 11 утра увидели, что мужчина упал с Ново-Конюшенного моста и провалился под лед на канале Грибоедова. Прохожие незамедлительно сообщили о случившемся сотрудникам патрульно-постовой службы.
«Лейтенант полиции Дмитрий Зайцев отреагировал на просьбу о помощи, снял верхнюю одежду и спустился на лед канала Грибоедова, а затем вытащил на поверхность льда пострадавшего», — добавили в пресс-службе.
Другие сотрудники патрульно-постового полка Центрального района протянули лестницу и вытащили парня на берег. Пострадавшего госпитализировали. Угрозы жизни нет.
В Петербурге сотрудники полиции спасли жизнь человеку 16 февраля около 11 утра к сотрудникам патрульно-постовой службы, осуществляющим охрану общественного порядка, обратились граждане за помощью. Они сообщили, что… https://t.co/U33JOvevIm— Полиция Петербурга (@78mvd78) February 16, 2020