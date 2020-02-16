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США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах
Косачев считает, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

Косачев считает, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

 Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге

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Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах
17:52   16 Февраля 2020
Весь мир

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах

Выборы в однопалатный парламент Ирана, который состоит из 290 депутатских кресел, запланировали на 21 февраля 2020 года. Иранский лидер Хасан Роухани заявил, что США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах.

«Сейчас мы наблюдаем в стране "предвыборную лихорадку"​​​. Без сомнений, Соединенные Штаты будут недовольны активным участием избирателей на выборах», — сказал президент.

По его словам, Вашингтон предпочел бы видеть апатичное отношение иранцев к выборам. Хасан Роухан уверен, что выборы «несомненно» ознаменуются высокой явкой избирателей.

По информации штаба по проведению выборов министерства внутренних дел Ирана, более семи тысяч кандидатов поучаствуют в борьбе за депутатские кресла.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #общество #роухани

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